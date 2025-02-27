Минниханов обсудил с Алихановым вопросы развития промышленности Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым. Об этом сообщается на официальном сайте татарстанского лидера.

Глава профильного федерального ведомства, напомним, прибыл в республику для участия в заседании коллегии Минпромторга РТ и Координационного совета по промышленности, посвященного развитию производства автокомпонентов.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Стороны обсудили результаты работы промышленного сектора Татарстана, итоги потребительского рынка за 2024 год и задачи на 2025 год. Особое внимание было уделено реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на укрепление технологического суверенитета, а также повышению эффективности производства и росту производительности труда.

«Я рад снова быть в Татарстане. Несмотря на то, что мы достаточно часто приезжаем в этот регион, радует, что повестка каждый раз насыщенная. В Татарстане располагаются важнейшие предприятия, которые работают на благо всей страны», – отметил Алиханов.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Он также поблагодарил Рустама Минниханова за внимание, которое он уделяет развитию промышленности республики.

Раис Татарстана, в свою очередь, подчеркнул, что в современных экономических условиях продолжается планомерное экономическое развитие. Предприятия смогли выстроить новые кооперационные и логистические связи, реализовать проекты по импортозамещению.

По итогам 2024 года объем отгруженных товаров собственного производства в Татарстане составил 5,6 млрд рублей, а индекс промышленного производства – 105%.

Во встрече также приняли участие замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов и министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.