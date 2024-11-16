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Минниханов обсудил с Айханом участие молодежи РТ в программах институтов ОИС
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Тахой Айханом в Доме Правительства РТ.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, стороны обсудили сотрудничество по нескольким направлениям, в том числе по линии Группы стратегического видения «Россия - Исламский мир», а также развитие молодежных контактов и проектов, участие молодежи Татарстана в соответствующих молодежных программах институтов ОИС.
На встрече Минниханов поблагодарил президента Молодежного форума за постоянное внимание к Татарстану и совместную работу в рамках развития гуманитарного партнерства России со странами ОИС.
«При вашей поддержке в этом году мы провели III Казанский глобальный молодежный саммит, который стал наследием статуса Молодежной столицы ОИС», - подчеркнул Минниханов.
Отмечается, что во время своей рабочей поездки в столицу РТ Айхан поучаствует в заседании Международной ассоциации детских организаций по направлению «Культура и искусство».
фото: пресс-служба Раиса РТ
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