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Политика 9 октября 2024 16:52

Минниханов обсудил ряд вопросов с председателем Казанского гарнизонного военного суда

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Нового председателя Казанского гарнизонного военного суда Алексея Новикова представили Раису РТ Рустаму Минниханову. Стороны встретились в рабочем кабинете руководителя республики в Кабмине РТ.

Напомним, что Новикова назначили на должность председателя по указу Президента России Владимира Путина. Уже 4 октября Новикову вручили соответствующее удостоверение в Казанском гарнизонном военном суде.

Ранее Новиков занимал должность зампредседателя Одинцовского гарнизонного военного суда (Московская область). Его судейский стаж – 10 лет.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, Минниханов обсудил с новым председателем вопросы дальнейшего взаимодействия и решения совместных актуальных задач.

#Рустам Минниханов #встреча #суд
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