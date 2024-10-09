Минниханов обсудил ряд вопросов с председателем Казанского гарнизонного военного суда

Нового председателя Казанского гарнизонного военного суда Алексея Новикова представили Раису РТ Рустаму Минниханову. Стороны встретились в рабочем кабинете руководителя республики в Кабмине РТ.

Напомним, что Новикова назначили на должность председателя по указу Президента России Владимира Путина. Уже 4 октября Новикову вручили соответствующее удостоверение в Казанском гарнизонном военном суде.

Ранее Новиков занимал должность зампредседателя Одинцовского гарнизонного военного суда (Московская область). Его судейский стаж – 10 лет.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, Минниханов обсудил с новым председателем вопросы дальнейшего взаимодействия и решения совместных актуальных задач.