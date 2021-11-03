Минниханов обсудил реализацию совместных проектов с представителем Anadоlu Group

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления Турецко-Российского делового совета, председателем совета директоров Anadolu Group Тунджаем Озильханом. Мероприятие состоялось в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Основными темами обсуждения стали перспективы сотрудничества сторон, взаимодействие в рамках Турецко-Российского делового совета.

«Вы очень многое делаете для сближения российского и турецкого бизнесов», — отметил Президент Татарстана, обращаясь к собеседнику.

Участниками мероприятия также стали первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров, глава Минпромторга РТ Альберт Каримов и другие.