Минниханов обсудил реализацию инвестпроекта «Казань марины» с руководством Туризм.РФ

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с руководством Корпорации Туризм.РФ, на которой обсудили реализацию инвестиционного проекта по созданию круглогодичного курорта «Казань марина» в Лаишевском районе. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны рассмотрели вопросы подготовки проектной документации, а также предстоящие этапы строительства инженерной инфраструктуры и объектов будущего туристического комплекса.

Ранее в республике был заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Разработкой инфраструктуры, включая сети водоснабжения и канализации, планировку яхтенной марины и благоустройство набережной, займется компания «Татинвестгражданпроект».

Проект предусматривает создание центра с мариной полного цикла на 300 яхт – первого подобного объекта за последние 30 лет. На территории площадью 43,1 га планируется построить девять инвестиционных лотов с гостиницами категории 3–4* на 1250 номеров.

Ожидается, что реализация проекта позволит создать около 1,9 тыс. рабочих мест. Общая площадь туристической зоны составит 72,9 га, а ежегодный туристический поток после ввода объекта в эксплуатацию может достигать 620 тыс. человек.

Отмечается, что в республике устойчиво растет турпоток. Татарстан за 2025 год посетили 5,1 млн человек, что значительно превысило прогнозы.