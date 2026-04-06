Минниханов обсудил реализацию инвестпроекта «Казань марины» с руководством Туризм.РФ
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с руководством Корпорации Туризм.РФ, на которой обсудили реализацию инвестиционного проекта по созданию круглогодичного курорта «Казань марина» в Лаишевском районе. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Стороны рассмотрели вопросы подготовки проектной документации, а также предстоящие этапы строительства инженерной инфраструктуры и объектов будущего туристического комплекса.
Ранее в республике был заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Разработкой инфраструктуры, включая сети водоснабжения и канализации, планировку яхтенной марины и благоустройство набережной, займется компания «Татинвестгражданпроект».
Проект предусматривает создание центра с мариной полного цикла на 300 яхт – первого подобного объекта за последние 30 лет. На территории площадью 43,1 га планируется построить девять инвестиционных лотов с гостиницами категории 3–4* на 1250 номеров.
Ожидается, что реализация проекта позволит создать около 1,9 тыс. рабочих мест. Общая площадь туристической зоны составит 72,9 га, а ежегодный туристический поток после ввода объекта в эксплуатацию может достигать 620 тыс. человек.
Отмечается, что в республике устойчиво растет турпоток. Татарстан за 2025 год посетили 5,1 млн человек, что значительно превысило прогнозы.