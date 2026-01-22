Минниханов обсудил реализацию инвестпроекта «Казань марины» с гендиректором Туризм.РФ

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с генеральным директором Корпорации Туризм.РФ Сергеем Краснопёровым. Переговоры состоялись в Доме Правительства Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Основной темой обсуждения стала реализация инвестиционного проекта по созданию круглогодичного курорта «Казань марина» на территории Лаишевского района. Участники встречи рассмотрели вопросы подготовки проектной документации, а также предстоящие этапы строительства обеспечивающей инфраструктуры и объектов курорта.

В частности, в этом году планируется подать для прохождения государственной экспертизы проектно-сметную документацию на объекты обеспечивающей инфраструктуры курорта.

Проект «Казань марина» станет первым построенным за последние 30 лет центром с мариной полного цикла, рассчитанной на 300 яхт. На территории площадью 72,9 га предполагается реализация девяти инвестиционных лотов, включая гостиницы категорий три и четыре звезды с общим номерным фондом 1,25 тыс. номеров.

Курорт войдет в состав межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь» и после ввода в эксплуатацию сможет принимать до 620 тыс. туристов в год.

Проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного, что предусматривает предоставление дополнительных мер поддержки инвесторам. Ожидается, что его реализация обеспечит создание около 1,9 тыс. новых рабочих мест и окажет значительный эффект на экономику республики.