Минниханов обсудил реализацию гособоронзаказа на КАЗ имени Горбунова

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Москву принял участие в совещании по вопросам реализации госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» на Казанском авиационном заводе им. С.П Горбунова – филиале ПАО «Туполев». Об этом передает пресс-служба руководителя республики

«Обсуждались вопросы дальнейшего развития производственных мощностей, реализации гособоронзаказа», – сказано в сообщении.

Во встрече приняли участие гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, представители руководства ПАО «Туполев», представители АО «Технодинамика», помощник Раиса РТ Равиль Зарипов и другие. Напомним, Минниханов с сентября 2021 года является председателем Совета директоров ПАО «Туполев».