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Минниханов обсудил реализацию гособоронзаказа на КАЗ имени Горбунова
Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Москву принял участие в совещании по вопросам реализации госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» на Казанском авиационном заводе им. С.П Горбунова – филиале ПАО «Туполев». Об этом передает пресс-служба руководителя республики
«Обсуждались вопросы дальнейшего развития производственных мощностей, реализации гособоронзаказа», – сказано в сообщении.
Во встрече приняли участие гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, представители руководства ПАО «Туполев», представители АО «Технодинамика», помощник Раиса РТ Равиль Зарипов и другие. Напомним, Минниханов с сентября 2021 года является председателем Совета директоров ПАО «Туполев».
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