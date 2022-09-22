Минниханов обсудил развитие Университета Иннополис с Шадаевым и Кириенко

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым в Доме Правительства РТ. Также участие во встрече принял гендиректор VK Владимир Кириенко.

В числе прочего участники встречи обсудили дальнейшее развитие Университета Иннополис и проект по предоставлению доступа учащимся школ и ссузов к цифровому образовательному контенту на его базе.

Президент республики напомнил, что уже совсем скоро – в ноябре – Университету Иннополис исполняется 10 лет. Про его словам, в честь праздника планируется провести форум Digital Innopolis Days. Кроме того, на десятилетии вуза подведут итоги реализации федерального проекта по повышению квалификации преподавателей и внедрению в образовательные программы цифровых технологий.

Минниханов пригласил Шадаева принять участие в мероприятиях, посвященных юбилею университета, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Кроме того, на встрече стороны обсудили реализацию программы устранения цифрового неравенства и вопросы подключения социально значимых объектов к интернету в 2023‒2025 годах.