Минниханов обсудил развитие татарстанской промышленности с членом ВПК России Шпортом

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с членом коллегии Военно-промышленной комиссии России Вячеславом Шпортом. Мероприятие прошло на полях Татарстанского машиностроительного форума, который проводится сегодня в «Казань Экспо», сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов и Шпорт обсудили развитие промышленного сектора Татарстана, а также реализацию и перспективность проектов в части импортозамещения.