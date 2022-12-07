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Официальная хроника
7 декабря 2022  11:22

Минниханов обсудил развитие татарстанской промышленности с членом ВПК России Шпортом

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с членом коллегии Военно-промышленной комиссии России Вячеславом Шпортом. Мероприятие прошло на полях Татарстанского машиностроительного форума, который проводится сегодня в «Казань Экспо», сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханов и Шпорт обсудили развитие промышленного сектора Татарстана, а также реализацию и перспективность проектов в части импортозамещения.

#Рустам Минниханов #промышленность
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