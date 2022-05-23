Минниханов обсудил развитие сотрудничества в нефтяной сфере с послом Сьерра-Леоне
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Сьерра-Леоне в России Мохамедом Йонгаво. Стороны рассмотрели перспективы развития экономического и торгового сотрудничества, в частности в нефтяной сфере, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
В настоящее время сотрудничество Татарстана и Сьерра-Леоне в экономической сфере недостаточно развито, отметил Минниханов. Поэтому РТ ценит возможность развития партнерских отношений с африканским государством.
«Африка для нас — уникальный регион. Отношения России со странами Африки всегда оставались теплыми и развивались в конструктивном русле», — заметил он.
К примеру, на материк поставляются вертолеты серии «Ми», которые производятся в Казани, а также здесь хорошо известны грузовики «КАМАЗ», не раз побеждавшие на ралли «Дакар».