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Общество 26 апреля 2024 17:15

Минниханов обсудил развитие сотрудничества Татарстана с фондами целевого капитала

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Минниханов обсудил развитие сотрудничества Татарстана с фондами целевого капитала
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу со спикерами панельной дискуссии «Фонды целевого капитала (эндаументы)». Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Участники встречи обсудили варианты и инструменты для привлечения средств в такие фонды, развитие сотрудничества с ними. Помимо этого, были рассмотрены вопросы поддержки проектов фундаментальной науки и создания новых программ за счет внебюджетного финансирования.

В мероприятии в Казанском Кремле принимали участие гендиректор Национального альянса устойчивого развития Андрей Шаронов, исполнительный директор фонда целевого капитала МФТИ Светлана Красночуб, генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева, исполнительный директор Фонда развития (эндаумента) МГИМО Марина Петрова.

#Рустам Минниханов
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