Минниханов обсудил развитие сотрудничества с руководством рембазы флота им. Куйбышева

фото: пресс-служба руководителя РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров ЗАО «Ремонтная база флота им. Куйбышева» С.В. Фофановым. Стороны обсудили развитие предприятия, а также расширение взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В мероприятии также участвовали глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов, руководитель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Ремонтная база флота им. Куйбышева расположена на территории Камско-Устьинского района Татарстана. Она занимает 11 гектаров береговой территории и 16,2 гектара водной акватории Куйбышевского водохранилища. Она обладает одним из наиболее мощных доков на Волге грузоподъемностью 4,5 тысячи тонн и обслуживает весь Волго-Вятский регион.