Минниханов обсудил развитие сотрудничества с Оманом с главой Центра Султана Кабуса

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Оман посетил расположенный в столице страны Маскате Высший центр культуры и науки Султана Кабуса и встретился с его председателем Хабибом аль-Риями, членом Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Руководитель республики ознакомился с работой комплекса. Центр был создан в 2012 году для укрепления связей и сотрудничества с культурными, научными и академическими учреждениями, а также аналогичными специализированными центрами за рубежом. Кроме того, центр занимается продвижением и популяризацией культурного и научного наследия Омана на региональном и международном уровнях.

В ходе беседы с Хабибом аль-Риями Рустам Минниханов поблагодарил его за активную позицию в работе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», в которой он представляет султанат Оман.

«Совсем недавно мы провели в Малайзии очередное выездное заседание группы, в котором вы приняли участие. Мероприятие стало убедительным подтверждением, что Россия и исламский мир едины в усилиях по противодействию глобальным угрозам и вызовам, урегулированию региональных конфликтов, решению гуманитарных проблем, достижению межнационального и межконфессионального согласия», — заметил Раис Татарстана.

Он пригласил Хабиба аль-Риями посетить Казань и принять участие в очередном заседании группы, которое состоится в мае будущего года.

Что же касается экономического сотрудничества, то Татарстан и Оман по итогам 2023 года достигли товарооборота в 20 млн долларов, продемонстрировав существенный рост. Но данные завершающегося 2024 года показывают снижение. Эта ситуация была обсуждена в ходе встречи.

«Возможностей для сотрудничества у нас много, в первую очередь в экономике. Следует усилить наше взаимодействие в сфере энергетики и промышленности, автомобиле-, вертолето- и судостроения. нефтехимии, газомоторного топлива, медицины, сельского хозяйства», — предложил Рустам Минниханов.

В свою очередь Хабиб Аль-Риями поддержал инициативу нарастить объемы торговли и номенклатуру товаров.

Кроме того, Рустам Минниханов ознакомился с главной оманской площадкой для проведения музыкальных и культурных событий — Королевским оперным театром Маската. Комплекс вмещает 1100 человек. Он включает концертный зал, зрительный зал, ландшафтные сады, рестораны и арт-центр.