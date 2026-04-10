Минниханов обсудил развитие сотрудничества с главой Турецко-Российского делового совета

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил перспективы развития сотрудничества с председателем Турецко-Российского делового совета Комитета внешнеэкономических связей Турции (DEIK) Иззетом Экмекчибашы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Речь шла о таких направлениях, как автомобильная промышленность, станкостроение и металлообработка, сельское хозяйство, легкая промышленность, туризм, строительство и ИТ.

В ходе беседы Рустам Минниханов заметил, что Татарстан придает большое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с турецкими партнерами. Он акцентировал, что республика выступает эффективным связующим звеном между Россией и Турцией. Товарооборот Татарстана с Турцией достигает 5 млрд американских долларов.

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ. В ней также принял участие мэр Казани Ильсур Метшин.

Комитет внешнеэкономических связей Турции (DEIK) был основан в 1986 году. Он занимается оказанием помощи турецким компаниям в ведении бизнеса за рубежом, а также координированием частного сектора в рамках международных отношений, стимулированием деятельности частного сектора и организацией визитов деловых делегаций и официальных встреч. Сейчас DEIK охватывает 152 деловых совета по сотрудничеству с разными странами. В состав комитета входят 1600 представителей советов из более чем 750 компаний.