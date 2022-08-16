Минниханов: Волга и Каспий помогут нарастить товарооборот Татарстана и Ирана

фото: пресс-служба Президента РТ

Татарстан изучает возможность встраивания своих логистических центров в транспортный коридор «Север — Юг». Цепочки, проходящие по рекам Кама и Волга и далее по Каспийскому морю в направлении портов Ирана, дадут возможность для доставки грузов морским путем и наращивания торговли между Татарстаном и исламской республикой. Об этом сказал Президент РТ Рустам Минниханов на онлайн-встрече с губернатором провинции Гилян Асадоллой Аббаси, передает пресс-служба руководителя РТ.

Президент Татарстана отметил, что республика высоко ценит сотрудничество с Ираном, которое направлено на укрепление российско-иранских связей. Развитие отношений поддерживается и главами государств Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси.

«Мы рады возможности развивать связи с провинцией Гилян. Ваш регион расположен на побережье Каспийского моря и занимает выгодное геоэкономическое положение в Иране. Следует наметить взаимовыгодные направления работы, в первую очередь в области торгово-экономического сотрудничества», — заметил Рустам Минниханов.

Он отметил, что на территории провинции Гилян находится крупнейший порт Ирана на берегу Каспия «Энзели». При полноценном функционировании международного транспортного коридора «Север — Юг» это позволило бы доставлять грузы водным путем в Иран, а затем и другие страны.

Помимо этого, считает Минниханов, регионам стоит теснее сотрудничать в сфере АПК, в том числе по поставкам продукции халяль, укреплять отношения торгово-промышленных палат и промзон. Подробнее эти вопросы будут обсуждаться во время визита татарстанской делегации в Иран, который запланирован на следующую неделю. Возглавит делегацию глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

В заключение он пригласил представителей провинции Гилян принять участие в первом глобальном молодежном саммите, который Казань на правах Молодежной столицы ОИС примет 28-30 августа.

В свою очередь, Асадолла Аббаси пригласил компании из Татарстана развивать проекты в свободной экономической зоне рядом с Каспийским морем и организовать в Казани и Реште выставки продукции производителей Татарстана и провинции Гилян.