Минниханов обсудил развитие массового спорта с председателем общества «Динамо» Гулевским

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолием Гулевским. Они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе – развитие в республике массового спорта.

Во встрече, которая прошла в Доме Правительства РТ, принял участие руководитель администрации Раиса РТ, председатель татарстанского ФСО «Динамо» Асгат Сафаров.

В Татарстане развитию спорта уделяется приоритетное внимание, благодаря чему республика признается самым спортивным регионом России, а Казань – спортивной столицей., отметил Минниханов. Он подчеркнул, что в этом есть большая заслуга республиканского общества «Динамо», которое объединяет порядка 30 тыс. спортсменов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он обсудил с Гулевским дальнейшее развитие сотрудничества между республикой и спортивной организацией. В частности, совершенствование системы физвоспитания, развитие массового и детско-юношеского спорта, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В Казани сегодня проходит последний день «Динамовских спортивных игр», посвященных 100-летию образования спортивного общества «Динамо». В них принимают участие порядка 2 тыс. сильнейших спортсменов из 70 регионов России.