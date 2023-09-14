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Руc Тат
Экономика 14 сентября 2023 16:10

Минниханов обсудил развитие кооперации с хокимом города Чирчик в Узбекистане

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Минниханов обсудил развитие кооперации с хокимом города Чирчик в Узбекистане

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с хокимом города Чирчик Ташкентской области Давроном Хидоятовым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Напомним, что в этом городе Узбекистана в прошлом году запустили одноименный индустриальный технопарк.

В беседе стороны затронули вопросы укрепления связей в рамках российско-узбекистанских отношений, а также дальнейшие проекты и развитие промышленной кооперации.

В Татарстане Хидоятов намерен побывать в ИТ-парке им. Башира Рамеева, ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга», а также технополисе «Химград» и на других предприятиях республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #Узбекистан
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