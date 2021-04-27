Минниханов обсудил развитие каршеринга в Казани с основателем компании «Делимобиль»

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Итало-Российской торговой палаты, основателем каршеринговой компании «Делимобиль» Винченцо Трани, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Винченцо Трани прибыл в Татарстан по случаю запуска каршеринга «Делимобиль» в Казани. По мнению Рустама Минниханова, благодаря развитию сервисов краткосрочной аренды автомобилей в городе снижается плотность трафика и улучшается экология.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества РТ с Итало-Российской торговой палатой, развитие экономических связей Татарстана и Италии в рамках российско-итальянских отношений.

Во встрече приняли участие генеральный директор Итало-Российской торговой палаты Юрий Агапов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, мэр Казани Ильсур Метшин.