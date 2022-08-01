Минниханов обсудил развитие грузовых и пассажирских перевозок в РТ с начальником ГЖД
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с начальником Горьковской железной дороги (филиал РЖД) Сергеем Дорофеевским. Стороны обсудили совместные проекты в регионе, в том числе развитие пассажирских и грузовых перевозок. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Также участники встречи затронули стратегически важные проекты ГЖД и Татарстана, такие как строительство транспортно-пересадочного узла «Компрессорный» и развитие пригородных железнодорожных перевозок.
В заключение Президент Татарстана поздравил работников и ветеранов Горьковской железной дороги с юбилеем основания магистрали — в этом году отмечается 160-летие события.