Минниханов обсудил развитие грузовых и пассажирских перевозок в РТ с начальником ГЖД

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с начальником Горьковской железной дороги (филиал РЖД) Сергеем Дорофеевским. Стороны обсудили совместные проекты в регионе, в том числе развитие пассажирских и грузовых перевозок. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Также участники встречи затронули стратегически важные проекты ГЖД и Татарстана, такие как строительство транспортно-пересадочного узла «Компрессорный» и развитие пригородных железнодорожных перевозок.

В заключение Президент Татарстана поздравил работников и ветеранов Горьковской железной дороги с юбилеем основания магистрали — в этом году отмечается 160-летие события.