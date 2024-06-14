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Минниханов обсудил расширение сотрудничества с замглавы МИД Узбекистана
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился в Казани с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Эркином Хамраевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Стороны обсудили «шаги по укреплению сотрудничества Татарстана и Республики Узбекистан в рамках российско-узбекистанских отношений».
В ходе беседы Рустам Минниханов заметил, что Узбекистан и Россия являются стратегическими партнерами. Соответственно, по его словам, важно поддерживать сложившиеся отношения и укреплять контакты.
Во встрече, состоявшейся в доме Правительства РТ, также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, представитель Министерства иностранных дел России в Казани Радик Вахитов и другие официальные лица.
В ходе визита в Татарстан замглавы МИД Узбекистана планирует провести несколько встреч в Торгово-промышленной палате РТ, посетить Казанский федеральный университет, где обучаются представители его страны, а также побывать на ряде предприятий республики.
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