Минниханов обсудил с вице-премьером Чернышенко прорывные проекты Татарстана

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочей поездкой в Москве, встретился сегодня с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Основной темой встречи стали прорывные проекты республики, а также информационная работа в рамках частичной мобилизации и подготовка к «Играм будущего».

Так, Чернышенко поблагодарил Минниханова за оперативную работу кол-центров 122, которые консультировали граждан по вопросам частичной мобилизации. За это время сотрудники центра обработали уже 13 тыс. звонков от жителей РТ.

«По данным координационного центра Правительства, в регионе наблюдается снижение обращений на линию по вопросам частичной мобилизации. Служба 122 выдерживает нормативы по времени ответа оператора, что составляет менее минуты. Я благодарю вас за оперативное включение в решение этих задач», — подчеркнул зампред Правительства РФ.

Он отметил, что каждый из проектов Татарстана, который можно назвать прорывным, имеет высокую социальную значимость. Их реализация привлечет в регион более 200 млрд рублей инвестиций и поможет созданию 40 тыс. рабочих мест. «Все они нацелены на выполнение поручений Президента Владимира Путина по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности», — подчеркнул Чернышенко.

Отдельно он выделил IT-проекты Татарстана, которые позволили ему стать крупнейшим центром подготовки таких специалистов, проект передовых инженерных школ. Кроме того, в республике создан мощный спортивный кластер, а в 2024 году состоятся первые «Игры будущего», в которых примут участие ребята из дружественных государств.

Одним из этапов подготовки к ним стали «Фиджитал-игры», прошедшие с 21 по 23 сентября. В эти дни Казань приняла у себя около 100 спортсменов из пяти государств.

«Турнир „Игры Будущего“ — новый формат спортивных состязаний. Каждая из 15 гибридных дисциплин объединяет в себе классический спорт и киберспорт», — заметил, в свою очередь, Президент Татарстана.

Он отметил, что Татарстан следует по пути цифровой трансформации, объявленной Президентом России одной из стратегических целей развития.

«У нас в республике создана мощная IT-инфраструктура, активно развивается особая экономическая зона „Иннополис“. Кроме того, у Татарстана накоплен хороший опыт проведения конкурсов по инновационным направлениям. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы „Игры будущего“ стали незабываемым событием в мире спорта», — заверил собеседника Рустам Минниханов.