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Минниханов обсудил подготовку научных кадров с главой департамента Минобрнауки РФ
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы сотрудничества с директором Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования РФ Сергеем Пахомовым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны «обсудили вопросы сотрудничества в области подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров».
В ходе рабочей поездки в Казань Сергей Пахомов также примет участие в научно-практическом семинаре, посвященном развитию системы государственной научной аттестации. Мероприятие будет организовано на базе Казанского государственного института культуры.
Фото, видео: пресс-служба Раиса РТ.
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