Минниханов обсудил подготовку научных кадров с главой департамента Минобрнауки РФ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы сотрудничества с директором Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования РФ Сергеем Пахомовым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны «обсудили вопросы сотрудничества в области подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров».

В ходе рабочей поездки в Казань Сергей Пахомов также примет участие в научно-практическом семинаре, посвященном развитию системы государственной научной аттестации. Мероприятие будет организовано на базе Казанского государственного института культуры.

Фото, видео: пресс-служба Раиса РТ.