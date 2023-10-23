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Минниханов обсудил подготовку мировых судей с ректором РГУП
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с ректором Российского госуниверситета правосудия Владимиром Кулаковым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Основной темой беседы стала подготовка и переподготовка специалистов — мировых судей и работников аппаратов мировых судей.
Ректор вуза находится в столице Татарстана с рабочей поездкой. В рамках нее он планирует посетить научно-практическую конференцию «Конституционализация осуществления правосудия в условиях трансформации правовой системы России: общетеоретические и отраслевые аспекты».
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