Минниханов обсудил поддержку талантливой молодежи со Шмелевой
Раис РТ Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с председателем Совета федеральной территории «Сириус», руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, стороны обсудили, как совместно выявлять и поддерживать талантливую молодежь.
Отмечается, что в рамках визита в Казань Шмелева поучаствует в международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш – Единство разнообразия».