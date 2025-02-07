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Политика 7 февраля 2025 19:14

Минниханов обсудил поддержку талантливой молодежи со Шмелевой

Минниханов обсудил поддержку талантливой молодежи со Шмелевой
фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с председателем Совета федеральной территории «Сириус», руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, стороны обсудили, как совместно выявлять и поддерживать талантливую молодежь.

Отмечается, что в рамках визита в Казань Шмелева поучаствует в международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш – Единство разнообразия».

#Рустам Минниханов #талантливая молодежь #поддержка #Татарстан
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