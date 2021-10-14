Минниханов обсудил поддержку бизнеса с гендиректором Корпорации МСП

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил с генеральным директором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) Александром Исаевичем вопросы поддержки бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече, состоявшейся в Казанском Кремле, обсуждались вопросы поддержки предпринимательства, создания комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса, развития цифровых сервисов, а также другие отраслевые вопросы.

В частности, Александр Исаевич рассказал о достижениях возглавляемой им корпорации. «Было поручение Президента [России Владимира Путина], мы запустили зонтичные механизмы. И у нас на сегодняшний день 2,4 млрд [рублей] в пилоте, средняя процентная ставка — 9,7%», — сообщил он.

Рустам Минниханов поинтересовался у собеседника, обладает ли Корпорация МСП собственными активами. Гендиректор утвердительно ответил на этот вопрос.

Со стороны Татарстана во встрече также приняли участие уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Ранее Минэкономразвития РФ пояснило, что компании малого бизнеса смогли дополнительно привлечь более 2,4 млрд рублей заемного капитала за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Средний размер кредита составил примерно 17 млн рублей.

Соответствующая мера поддержки была запущена по поручению Президента РФ Владимира Путина. Она реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.