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Официальная хроника
9 февраля 2023  18:53

Минниханов обсудил перспективы совместных проектов с полпредом в ЦФО Щеголевым

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Минниханов обсудил перспективы совместных проектов с полпредом в ЦФО Щеголевым
Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе рабочей поездки в Москву Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с полномочным представителем Президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

 

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Стороны обсудили вопросы сотрудничества на межрегиональном уровне и перспективы реализации совместных проектов в разных сферах экономики.

Собеседники также обменялись мнениями о ходе реализации федеральных программ и национальных проектов. Полпред рассказал об основных социально-экономических результатах Центрального федерального округа, а также о наиболее важных задачах, которые стоят перед входящими в его состав регионами.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
#Рустам Минниханов #полпред президента
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