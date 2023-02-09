Минниханов обсудил перспективы совместных проектов с полпредом в ЦФО Щеголевым
В ходе рабочей поездки в Москву Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с полномочным представителем Президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества на межрегиональном уровне и перспективы реализации совместных проектов в разных сферах экономики.
Собеседники также обменялись мнениями о ходе реализации федеральных программ и национальных проектов. Полпред рассказал об основных социально-экономических результатах Центрального федерального округа, а также о наиболее важных задачах, которые стоят перед входящими в его состав регионами.