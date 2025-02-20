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Политика 20 февраля 2025 17:55

Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с послом Сомали в России

Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с послом Сомали в России
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Сомали в Российской Федерации Мохамедом Абукаром Зубейром. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Беседа состоялась в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства республики. Приветствуя гостя, Раис Татарстана поблагодарил дипломата и его советников за интерес, проявленный к региону.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов также напомнил, что в этом году исполнится 65 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Сомали. «Мы заинтересованы в налаживании сотрудничества в рамках российско-сомалийских отношений», – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По словам Раиса Татарстана, власти республики видят перспективы для сотрудничества по таким направлениям, как машиностроение, энергетика, информационные технологии, медицина и агропромышленный комплекс.

#Рустам Минниханов #Сомали
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