Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с главой эмиратской Mawaride Group

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с основателем и генеральным директором базирующейся в ОАЭ Mawaride Group of Companies Мохамадом Ахмедом Алаеидом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Mawaride Group of Companies управляет сервисными компаниями на Ближнем Востоке и в некоторых европейских странах, а также в Восточной Азии. Эти фирмы занимаются подрядным строительством, недвижимостью, торговлей медицинским оборудованием, АПК и компьютерными системами, разработкой программного обеспечения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны обсудили различные вопросы сотрудничества между Республикой Татарстан и Mawaride Group of Companies, рассмотрели перспективы совместных проектов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Объединенные Арабские Эмираты наряду с Турцией остаются главными партнерами Татарстана в исламском мире. На это ранее обратила внимание руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.