Минниханов обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с руководителем Росреестра

В Доме Правительства РТ прошла встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова и руководителя Росреестра Олега Скуфинского. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны подвели итоги реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД) в республике и обозначили направления дальнейшего сотрудничества.

Во встрече также приняли участие генеральный директор ППК «Роскадастр» Татьяна Громова и заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Олег Скуфинский отметил, что Татарстан одним из первых включился в реализацию госпрограммы, сформированной по итогам эксперимента 2020-2021 годов, проведенного на территории республики.

«Этот опыт показал эффективность новых инструментов по повышению инвестиционной привлекательности и капитализации регионов и был масштабирован на всю страну. Ряд показателей госпрограммы, которая рассчитана до 2030 года, регион достиг с опережением на несколько лет. К примеру, в ЕГРН в Татарстане уже внесены 95% сведений об объектах недвижимости, а по многим объектам реестра границ – 100%», – сказал руководитель Росреестра.

«Также республика уверенно лидирует в проекте по внедрению цифровой платформы НСПД. С 2023 года на 100% передаются данные во ФГИС ЕЦП НСПД, с платформой интегрированы 4 региональных информационных системы. Комплексно это помогает решать задачи по территориальному планированию, формированию комфортной среды для людей и развитию экономики региона», – добавил Скуфинский.

По его словам, по состоянию на февраль 2026 года республика занимает лидирующую позицию среди 64 субъектов РФ, входящих в периметр ФГИС ЕЦП НСПД. В 2025 году Татарстан подключился к проекту по использованию НСПД при оказании государственных и муниципальных услуг: определены семь услуг и внесены изменения в 313 административных регламентов.

Рустам Минниханов подчеркнул приоритетность взаимодействия с Росреестром. «Совместными усилиями мы выстраиваем эффективную систему предоставления государственных и муниципальных услуг для граждан. Татарстан продолжает системную работу в рамках реализации госпрограммы „Национальная система пространственных данных“», – отметил Рустам Минниханов.

Также на встрече были озвучены текущие результаты реализации программы. С января 2020 года обеспеченность Единой электронной картографической основой в республике выросла с 20% до 98,4%. В ЕГРН внесены 100% границ между субъектами и территориальных зон, а также 95,3% границ населенных пунктов.

Банк земли для жилищного строительства увеличился на 3,7 тыс. га, из которых 335 га уже вовлечены в оборот. В 2025 году доля оказания услуг Росреестра в электронном виде достигла 72%, регистрации ипотеки – 93%, договоров долевого участия – 100%.

В числе перспективных направлений сотрудничества Олег Скуфинский назвал применение технологий искусственного интеллекта, развитие работы с пространственными данными и мастер-планирование Казанской агломерации. Кроме того, обсуждалась возможность открытия региональной школы НСПД в Приволжском федеральном округе.

Татьяна Громова сообщила, что ППК «Роскадастр» в рамках Федерального закона № 344-ФЗ от 31.07.2025 реализует пилотный проект по формированию полного и точного реестра недвижимости и выявлению неиспользуемых земельных участков для вовлечения в экономический оборот. Предполагается, что данная работа будет организована и на территории Татарстана.