Президент Татарстана обсудил новые проекты двух турецких заводов ОЭЗ «Алабуга»

фото: пресс-служба Президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с исполнительным членом совета директоров группы «Шишеджам» (Турция) Ахметом Кырманом. Мероприятие прошло в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Шишеджам» является одним из мировых лидеров по производству изделий из стекла. Два завода группы действуют и на территории Татарстана — в особой экономической зоне «Алабуга». «Тракья Гласс Рус» производит ежегодно до 230 тонн листового стекла, а «Аутоматив Гласс Альянс Рус» занимается изготовлением автостекол. Мощности предприятия позволяют производить комплектующие для 800 тыс. автотранспортных средств в год. Заводы обеспечили рабочими местами около 700 человек.

«В рамках встречи стороны обсудили вопросы текущей деятельности предприятий, а также перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества», — сообщили в пресс-службе Президента РТ.