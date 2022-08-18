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Официальная хроника
18 августа 2022  10:36

Президент Татарстана обсудил новые проекты двух турецких заводов ОЭЗ «Алабуга»

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Президент Татарстана обсудил новые проекты двух турецких заводов ОЭЗ «Алабуга»
фото: пресс-служба Президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с исполнительным членом совета директоров группы «Шишеджам» (Турция) Ахметом Кырманом. Мероприятие прошло в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Шишеджам» является одним из мировых лидеров по производству изделий из стекла. Два завода группы действуют и на территории Татарстана — в особой экономической зоне «Алабуга». «Тракья Гласс Рус» производит ежегодно до 230 тонн листового стекла, а «Аутоматив Гласс Альянс Рус» занимается изготовлением автостекол. Мощности предприятия позволяют производить комплектующие для 800 тыс. автотранспортных средств в год. Заводы обеспечили рабочими местами около 700 человек.

«В рамках встречи стороны обсудили вопросы текущей деятельности предприятий, а также перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества», — сообщили в пресс-службе Президента РТ.

#Рустам Минниханов #турция #ОЭЗ Алабуга
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