Минниханов обсудил научное и культурное сотрудничество с Московским патриархатом

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с викарием патриарха Московского и Всея Руси, председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана

В ходе беседы стороны отметили, что Татарстан уделяет большое внимание сохранению традиционных ценностей. В республике в мире и согласии проживают люди самых разных национальностей и вероисповеданий.

Кроме того, Рустам Минниханов и митрополит Антоний обсудили научное и культурное сотрудничество Татарстана и Московского патриархата, а также взаимодействие с различными государственными и общественными организациями.

Участниками встречи, прошедшей в Доме Правительства Татарстана, также стали руководитель Администрации Президента РТ Асгат Сафаров, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, также представители Московского патриархата.

Отметим, что митрополит прибыл в Татарстан для участия в конференции клуба «Валдай», посвященной религиозному и национальному единству. Заседание клуба проходило в Казани с 23 по 24 ноября.