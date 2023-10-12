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Минниханов обсудил нацпроекты на заседании с Хуснуллиным
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел вице-премьер страны Марат Хуснуллин. На встрече обсудили реализацию национальных и федеральных проектов, передает пресс-служба руководителя республики.
Давая оценку темпам развития строительной отрасли по итогам 9 месяцев этого года, Марат Хуснуллин отметил положительную динамику.
«Объем работ в строительной отрасли вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – заявил вице-премьер. – За три года отрасль дала 24% прироста. Это единственная отрасль, которая все три года стабильно растет».
За отчетный период введено почти 80 млн квадратных метров жилья – это на 0,7% выше аналогичного уровня 2022 года. Хуснуллин допустил, что в этом году будет установлен очередной рекорд. «Напомню, что в 2000 году страна строила 30 млн кв. метров, а в прошлом году – почти 103 млн. В этом году целевая задача – 104 млн квадратных метров», – привел цифры он.
По словам Хуснуллина, градостроительный потенциал регионов вырос на 2,3%. Сегодня его объем достигает 421 млн кв. метров.
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