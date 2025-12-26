news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 26 декабря 2025 16:03

Минниханов обсудил модернизацию производств с замглавы Минпромторга РФ Абраменковым

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов обсудил модернизацию производств с замглавы Минпромторга РФ Абраменковым
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем министра промышленности и торговли России Геннадием Абраменковым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе разговора, состоявшегося в Доме Правительства РТ, стороны обсудили дальнейшее развитие экономики региона. В частности, оказалась затронута тема модернизации и развития производственных мощностей ряда промышленных предприятий, работающих на территории республики.

В беседе также приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

#Минпромторг РФ #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

25 декабря 2025