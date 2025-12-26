Минниханов обсудил модернизацию производств с замглавы Минпромторга РФ Абраменковым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем министра промышленности и торговли России Геннадием Абраменковым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе разговора, состоявшегося в Доме Правительства РТ, стороны обсудили дальнейшее развитие экономики региона. В частности, оказалась затронута тема модернизации и развития производственных мощностей ряда промышленных предприятий, работающих на территории республики.

В беседе также приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.