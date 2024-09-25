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Минниханов обсудил модернизацию энергомощностей с главой Минэнерго России
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил в Москве с министром энергетики России Сергеем Цивилевым развитие энергетической отрасли республики, а также международное сотрудничество и укрепление имеющихся международных связей в энергетике. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Рустам Минниханов поблагодарил руководство Минэнерго РФ за внимание к вопросам регионов в целом и к развитию энергетической инфраструктуры Татарстана в частности.
В ходе беседы Сергей Цивилев заявил, что сейчас требуется создание единых стандартов в области энергетики со всеми дружественными странами.
«Мы должны создать единые стандарты со всеми дружественными странами. За основу мы взяли стандарты ИНТИ для нефтяников и газовиков. Аналогичные стандарты будут разработаны и для угольщиков и энергетиков», — заметил министр.
«В том числе работаем над присоединением к этим стандартам дружественных стран. Достичь технологического суверенитета в отдельно взятом государстве невозможно ни при каких обстоятельствах. Мы должны развивать отношения со странами БРИКС и максимально включать их в работу с нами», — уточнил Цивилев.
При этом, по словам главы Минэнерго РФ, топливно-энергетический комплекс является драйвером роста российской экономики благодаря своим профессиональным компетенциям и финансовым возможностям.
Минниханов в свою очередь подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс региона является одним из основных направлений для развития экономики Татарстана.
В ходе встречи стороны затронули вопросы модернизации энергетических мощностей с учетом современных мировых тенденций и ориентира на научно-техническое и технологическое взаимодействие с дружественными странами.
Со стороны Татарстана во встрече с главой Минэнерго РФ приняли участие вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев и другие.
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