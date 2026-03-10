Минниханов обсудил инвестпроекты с главой департамента перспективного развития «Газпрома»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с заместителем председателя правления – начальником департамента перспективного развития ПАО «Газпром» Олегом Аксютиным вопросы дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, стороны затронули, в частности, тему реализации инвестиционных проектов, представляющих взаимный интерес.

Во встрече также приняли участие вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, директор группы компаний «Иннополис Тех» Николай Никифоров и ряд других лиц.