Минниханов обсудил инвестиции и внедрение инноваций в нефтегазохимию

Связь науки и инвестиций и поддержка инновационных практик нефтегазовых компаний обсуждались на деловом завтраке Газпромбанка с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Мероприятие состоялось в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума на площадке МВЦ «Казань Экспо», сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Участники делового завтрака обсудили опыт внедрения инноваций в отечественном нефтегазохимическом секторе. Активное развитие науки и технологий, которые способны изменить системные подходы и ландшафт отрасли, позволит даже в условиях внешнего давления проводить цифровую и технологическую трансформацию нефтегазохимического сектора. Это задача в текущих условиях является стратегической. Также внимание в рамках обсуждения уделено передовым технологическим решениям, эффект от внедрения которых можно оценить в денежном выражении.

Во время встречи Рустам Минниханов отметил рост присутствия Газпромбанка в Татарстане и выразил надежду на совместное участие в крупных проектах.

«10% в республике это — Газпромбанк, и самое главное идет очень позитивная динамика. Это нефтегазохимический комплекс, это промышленность, это и жилищное строительство», — заметил Раис РТ.

Участники мероприятия затронули вопрос влияния внедрения инноваций на операционную эффективность и рентабельность капиталоемких проектов.

Модератором делового завтрака выступила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.