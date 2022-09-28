Минниханов обсудил импортозамещение с руководством «Иннопрактики»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с представителями руководства негосударственного института развития «Иннопрактика» и Инновационного инжинирингового центра (автономная некоммерческая организация учреждена Фондом «НИР», бренд «Иннопрактика»).

Беседа прошла в смешанном формате, в том числе и в режиме видеосвязи. Стороны обсудили вопросы организации импортозамещения и кооперации предприятий и компаний региона, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В ходе встречи было отмечено, что в число важных задач сейчас входит обеспечение экономически обоснованного импортозамещения, а также внедрение в деятельность российских предприятий инновационных технологических решений.

При этом Рустам Минниханов напомнил, что Татарстан является промышленно развитым регионом. Такие отрасли, как нефтедобыча, нефтегазохимия и машиностроение, традиционно занимают сильные позиции в экономике республики. Продолжается реализация крупных промышленных проектов.

О перспективных направлениях и алгоритме сотрудничества татарстанских компаний с Инновационным инжиниринговыв центром в свою очередь рассказал генеральный директор организации Николай Колпаков.