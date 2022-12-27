Минниханов обсудил экспорт татарстанской продукции с министром внешней торговли ОАЭ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с государственным министром по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмедом Аль Зайюди. Стороны обсудили экспорт татарстанской продукции и развитие российско-эмиратских отношений, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана

«Очень важно, что в текущей непростой геополитической ситуации отношения между Россией и ОАЭ — важный фактор стабильности в регионе и в мире в целом», — подчеркнул Минниханов.

По его словам, развитие отношений между Татарстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами способствует укреплению сотрудничества РФ и ОАЭ. Кроме того, он пригласил министра и делегацию посетить KazanSummit в 2023 году.

Руководитель РТ напомнил, что по решению Президента России Владимира Путина событию был придан федеральный масштаб.