Минниханов обсудил экологическую безопасность с представителями РАН

Фото: © пресс-служба Президента РТ

В четверг, 21 апреля, Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Нижнекамске с представителями Российской академии наук (РАН). Он обсудил с учеными вопросы экологической безопасности при развитии Нижнекамского промышленного узла.

«Татарстан - промышленно развитый регион. Мы намерены серьезно наращивать наши производства. Это в свою очередь требует системных мер по обеспечению экологической безопасности. Мы многое делаем в данном направлении. Взаимодействие с научным сообществом позволит повысить эффективность этой работы», — передает слова Минниханова пресс-служба Президента РТ.

Перед совместным совещанием руководитель республики пообщался с председателем Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам Степаном Калмыковым и научным руководителем направления «Химия» Казанского научного центра РАН Олегом Синяшиным.

Они рассказали, что сегодня ведущие российские ученые посетили крупнейшие предприятия Нижнекамского района и ознакомились с их опытом по реализации природоохранных мероприятий.