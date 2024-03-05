Минниханов обсудил дальнейшее развитие бизнеса турецкой «Джошкуноз» в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров холдинга «Джошкуноз» госпожой Ойа Акташ Джошкуноз. На встрече обсуждалось дальнейшее развитие бизнеса турецкой компании в РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов подчеркнул, что Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров РТ. Представители турецких компаний активно работают в Татарстане, в частности на территории ОЭЗ «Алабуга».

Предприятие в татарстанской особой экономической зоне было основано в 2014 году. Здесь налажено производство штампованных изделий из листового металла. Они используются для легковых и грузовых автомобилей.

Кроме того, в августе прошлого года на «Джошкуноз Алабуга» стартовала серийная сборка деталей шасси для компании «АвтоВАЗ».