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Минниханов провел встречу с главой Судебного департамента при ВС РФ
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с генеральным директором Судебного департамента при Верховном суде РФ Владиславом Ивановым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны обсудили некоторые вопросы сотрудничества. В частности, речь шла об обеспечении деятельности районных (городских) судов Татарстана, укреплении их материально-технической базы, дальнейшем цифровом развитии судебной системы.
Среди участников встречи также были председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин и другие официальные лица.
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