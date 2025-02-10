Минниханов обсудил с Артемьевым перспективы размещения биржи БРИКС в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с президентом Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи Игорем Артемьевым. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

В ходе встречи Артемьев рассказал о ключевых направлениях деятельности биржи и выполнении государственных задач по формированию прозрачных ценовых индикаторов в стратегических отраслях экономики.

Стороны отметили, что в настоящее время созданы благоприятные предпосылки для развития эффективного сотрудничества со странами исламского мира и подчеркнули значимость такого взаимодействия, в том числе в контексте развития биржевой торговли.

Одной из ключевых тем встречи стало создание биржи БРИКС. Напомним, соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин на XVI саммите в Казани. Минниханов и Артемьев обсудили перспективы размещения площадки биржи БРИКС в столице Татарстана.