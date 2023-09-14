Минниханов обозначил важные направления для привлечения зарубежных инвестиций

Важным направлением для привлечения зарубежных инвестиций из исламских стран является реализация Федерального закона по партнерским (исламским) финансам. В ежегодном послании Госсовету Раис республики Рустам Минниханов поблагодарил депутатов Государственной Думы от Республики Татарстан за активное участие в его разработке и принятии.

«Как пилотному региону, нам нужно качественно отработать проведение эксперимента по созданию благоприятных правовых условий для внедрения партнерских финансов в нашей стране», — заявил руководитель республики.

Также спикер подчеркнул, что важно организовать работу по подготовке специалистов по исламскому банкингу.

Кроме того, особое внимание необходимо уделить повышению уровня информированности населения и бизнеса. «Основная роль здесь отводится Духовному управлению мусульман республики», — заключил Рустам Минниханов.