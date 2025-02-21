Минниханов обозначил проблемы и приоритеты работы в экономике Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Итоги экономического роста Татарстана в непростое время – это комплексная работа всех уровней власти России: от федеральной до муниципальной. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов, подводя итоги коллегии министерства экономики РТ

«Работа, может быть, не видимая, но само по себе сделать продукции на 5,6 трлн рублей, валовый региональный продукт 5,2 трлн – непросто. Это огромный труд», – подчеркнул он.

Раис Татарстана обратил внимание на высокую ключевую ставку, которая может вызвать ряд проблем с дальнейшим развитием. «Особенно нас волнует, что будет с отраслью жилищного строительства и как будет развиваться ипотека», – сказал Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среди задач он определил сохранение предприятий и уровня развития республики в целом, что будет невозможно без мер поддержки всех уровней.

Одной из значимых проблем Раис РТ отметил кадровый вопрос.

«Первое – это повышение производительности труда. Здесь резерв большой. А второе – подготовка: ресурсные центры и индустриальные партнеры. И конечно решения вопросов по жилью, так как любой специалист в нем нуждается», – отметил Минниханов.

Он также обратил внимание на проблемы с демографией, из-за чего возможен спад количества трудовых ресурсов. По словам Раиса РТ, по этой причине их придется привлекать из других стран.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов также поручил главам районов республики, где есть спад по регистрации субъектов МСП, взять этот вопрос на контроль. Он также отметил, что не все предприниматели пользуются мерами поддержки. «Особенно надо обратить внимание на экспорт, в частности на халяльную продукцию», – подчеркнул он.

Раис Татарстана также отметил, что важно создавать инфраструктуру для бизнеса, причем площадки должны быть ориентированы на индустриального партнера. То есть нужно понимать, чем там будут заниматься и исходить из этих задач при строительстве. Сюда же он добавил, что нужно обратить внимание на незадействованные промышленные объекты, которых в республике более 800 единиц.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо этого, Минниханов обратил внимание на национальные цели России по всем новым национальным проектам.

В заключение Раис республики напомнил, что 2025 год объявлен в стране и республике Годом защитника отечества и поручил достойно провести 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, причем не ограничиваясь только 9 мая.