Минниханов обозначил приоритеты в работе Волжско-Камского Росприроднадзора

Работа, направленная на защиту экологии и повышение качества жизни людей, остается приоритетным направлением в работе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в 2024 году. Главные задачи, стоящие перед сотрудниками ведомства, обозначил на итоговом совещании в Набережных Челнах Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В своем выступлении он отметил, что Татарстан — мощная промышленная республика, здесь многое делается для повышения качества жизни людей. В том числе пристальное внимание уделяется созданию нормальной экологической среды для проживания людей. К примеру, к этому направлению относится создание общественных пространств.

«Мы видим, какие задачи перед нами стоят: это лесное хозяйство, водное пространство, чистый воздух. Мы это делаем для себя. Это наша земля, где мы живем и будут жить наши дети и внуки», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Итоговое заседание Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора прошло в здании IT-парка. В его работе принимала участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.