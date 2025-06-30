Минниханов обозначил приоритеты Татарстана в сотрудничестве с ОИС

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о намерении республики развивать новые направления взаимодействия со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в ближайшие годы. Его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Особое значение будет придаваться созданию исламских финансовых инструментов, поддержке образовательных и культурных инициатив, а также совместным усилиям в сфере здравоохранения и социальной политики.

Минниханов напомнил, что Казань получила статус культурной столицы исламского мира 2026 года, что открывает для республики дополнительные возможности для взаимодействия с мусульманскими странами.

Среди приоритетных направлений Раис выделил развитие исламского банкинга и страхования, поддержку стартапов и финтех-компаний, работающих по шариатским стандартам, создание платформ для исламских инвестиций и бизнес-инкубаторов.

Важную роль, по словам Минниханова, сыграет и академическое сотрудничество – планируется расширение программ обмена, реализация совместных научных проектов в таких сферах, как исламская культура, молодежная политика, медицина, экономика и технологии.

Отдельное внимание уделят культурной дипломатии: Татарстан намерен организовывать фестивали, выставки и форумы с участием стран ОИС для продвижения татарской культуры и мусульманского наследия.

Также республика рассчитывает на обмен опытом в социальной сфере, профилактике экстремизма и здравоохранении.

«В ближайшие годы Татарстан будет продолжать активную работу по расширению сотрудничества со странами ОИС в различных сферах, вносить свой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества Российской Федерации с исламским миром», – заключил Рустам Минниханов.