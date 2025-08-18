Минниханов обозначил приоритеты цифровизации строительства и ЖКХ в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Несмотря на успешное внедрение цифровых технологий в строительной отрасли и ЖКХ в Татарстане, в республике остаются важные задачи, требующие решения. Такое мнение на пленарной сессии форума «РЕБУС 2025» высказал Раис РТ Рустам Минниханов.

Прежде всего, по словам татарстанского лидера, необходимо завершить оцифровку инженерной инфраструктуры, что позволит полностью отказаться от бумажных носителей и минимизировать человеческий фактор.

Также среди приоритетов – централизация эксплуатации объектов, которая обеспечит единую систему управления их жизненным циклом, стандартизацию обслуживания, прозрачный контроль и оптимизацию затрат. В результате будет создана единая карта сетей с точками подключений для более оперативной работы всех участников процесса.

«Важно, чтобы государство и бизнес имели возможность в режиме реального времени видеть все существующие точки подключений на единой платформе», – сказал Минниханов.

Раис РТ подчеркнул, что комплексная цифровизация всех процессов снизит риски срыва сроков строительства, оптимизирует все этапы – от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию – и обеспечит комфортное использование цифровых сервисов для граждан.

В столице Татарстана 18 и 19 августа пройдет III Международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура». На эти два дня МВЦ «Казань Экспо» превратится в ключевую площадку для обмена профессиональным опытом в сфере управления территориями и цифровизации строительства и местом для деловых дискуссий, сообщают организаторы события.

Участниками форума станут представители стран БРИКС+, ШОС и АСЕАН, делегаты 65 регионов России. С докладами и лекциями выступят 2,5 тыс. спикеров. С учетом онлайн-формата общее количество участвующих в мероприятии превысит 7 тыс. человек.

На протяжении двух дней на площадке форума пройдут практические мероприятия, посвященные факторам успешности и предикторам проблем умного города с разбором международных кейсов, инновациям в строительных технологиях, их роли в развитии современной городской полицентричности. В ходе дискуссий будут обсуждаться перезагрузка девелопмента, кадровый фундамент цифровой революции и подготовка профессионалов для архитектуры и строительства нового поколения.

В рамках событий организуют Международный камп АрхиTECH 2025 «Город как код: программируемая урбанистика» – крупнейшее в России международное мероприятие в формате проектно-образовательного интенсива. Участие в кампе в офлайн-формате примут 100 молодых специалистов. Еще одним значимым моментом форума станет «Битва искусственных интеллектов» с практической сессией и воркшопом.

В Присутственных местах Казанского Кремля в рамках форума пройдет цикл мероприятий, посвященных сохранению архитектурного и культурного наследия. Модераторами и спикерами выступят эксперты, авторы научных работ, урбанисты и архитекторы-практики.