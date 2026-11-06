Минниханов обозначил перспективы сотрудничества Татарстана и Индонезии

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром-координатором по вопросам экономики Индонезии, сопредседателем Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству Аирланггой Хартарто, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества и договорились о формировании группы деловых кругов Индонезии для налаживания прямых контактов с партнерами из России.

«Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Вашей страной в рамках традиционно дружественных российско-индонезийских отношений. Они носят характер стратегического партнерства», – подчеркнул Минниханов, обращаясь к министру.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он напомнил о своих визитах в Индонезию, а также о том, как различные делегации Индонезии посещали Татарстан. «Объемы татарстано-индонезийской торговли пока довольно скромны: по итогам прошлого года товарооборот превысил 10 миллионов долларов, в 1-м полугодии текущего года фиксируется значительный рост – 20,4 миллиона долларов», – отметил Раис республики.

В качестве перспективных направлений сотрудничества Минниханов обозначил привлечение индонезийских инвестиций в экономические проекты республики. «В Татарстане создана хорошая инвестиционная и инновационная инфраструктура. Это множество площадок самого различного уровня и назначения: особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, технопарки, промпарки и промплощадки, бизнес-инкубаторы и технополисы. Для инвесторов созданы налоговые, таможенные и коммерческие преференции», – рассказал он. Минниханов также заявил о готовности поставлять в Индонезию широкий спектр промышленной продукции, производимой в Татарстане.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Как заметил министр, товарооборот между сторонами сегодня достаточно скромный. «Мы считаем, что Республика Татарстан может стать воротами на российский рынок для товаров из Индонезии. Рассматриваем возможность по расширению сотрудничества, и, как Вы правильно заметили, большое количество направлений у нас для этого есть», – подчеркнул Хартарто.

В частности, он выделил необходимость расширения промышленного сотрудничества. «Нам интересно судостроение. В нашей стране запланирована большая президентская программа по обновлению рыболовных судов», – сообщил министр. Кроме того, он отметил заинтересованность в сотрудничестве по авиационной промышленности. «Нас интересуют вертолеты. Так как Индонезия – страна большого количества островов, нам важно связать их, поэтому большая потребность в вертолетах», – заключил министр.