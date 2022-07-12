Минниханов обозначил перспективные направления для сотрудничества Татарстана и Мьянмы

Татарстан придает большое значение укреплению и наращиванию сотрудничества с Мьянмой. Этому способствуют взаимные обмены делегациями, сотрудничество ведущих предприятий с обеих сторон, заявил Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Республики Союз Мьянма господином Мин Аунг Хлайном.

«Рад вновь приветствовать вас в Татарстане. С удовольствием вспоминаю свой визит в Мьянму в апреле этого года. Было очень интересно посетить вашу прекрасную страну, увидеть, как она живет и развивается, почувствовать дух и культуру мьянманского народа», — отметил Рустам Минниханов.

Он напомнил, что Мьянма остается надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дипломатические отношения двух государств имеют многолетнюю историю — в 2023 году им исполнится 75 лет.

Большое значение их дальнейшему развитию уделяет и Татарстан. Так, республика готова к сотрудничеству в области культуры, науки, образования, спорта и туризма. Кроме того, представителям РТ и Мьянмы необходимо решить ряд вопросов, в том числе связанных с логистикой.

«Мы открыты и готовы к дальнейшему развитию наших связей. Есть много направлений, где мы можем наладить взаимовыгодные контакты», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Премьер-министр Мьянмы высоко оценил перспективы дальнейшего сотрудничества с Татарстаном, отметив активное развитие республики в сфере машиностроения, нефтехимии, АПК, IT. «Мы заинтересованы в дальнейшем развитии наших отношений. Необходимо использовать для этого все возможности», — заключил Мин Аунг Хлайн.