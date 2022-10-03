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Ру Тат
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Официальная хроника
3 октября 2022  15:51

Минниханов обновил состав Межотраслевого совета потребителей

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Президент РТ Рустам Минниханов обновил состав Межотраслевого совета потребителей. Документ опубликован на портале правовой информации. 

Председателем стал заместитель гендиректора Ассоциации промышленников и промышленников РТ Тимур Халиков. 

Межотраслевые советы потребителей при высших должностных лицах субъектов РФ создаются по поручению Президента России Владимира Путина об организации общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий и формированием тарифов на их товары и услуги.

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